OL-flammen er ankommet Japan

OL-ilden ble torsdag overlevert fra Hellas til Japan i en seremoni lukket for offentligheten og ankom arrangørlandet under lignende omstendigheter.

Usikkerheten rundt avviklingen av sommerlekene råder.

Arrangøren og Den internasjonale olympiske komité (IOC) står fast ved at lekene skal finne sted som planlagt, men utsettelse eller avlysning framstår som stadig mer sannsynlig.

– Jeg håper at ilden, som skal bæres i stafett gjennom alle landets regioner, vil kaste lys over en vei av håp for mange mennesker, sa Yoshiro Mori, som er president i OL-arrangørkomiteen i Tokyo.

Ilden ankom provinsen Miyagi i et hvitt fly med påskriften «Tokyo 2020 Olympisk fakkelstafett» og ble møtt av en liten delegasjon offisielle representanter. Miyagi er valgt ut som en del av prosjektet «Recovery Olympics», som har som mål å vise fram eksempler på regionens oppreisning etter jordskjelvet, tsunamien og atomkraftverk-nedsmeltingen i 2011.

To av Japans mest berømte olympiere og trippelvinnere i henholdsvis bryting og judo, Saori Yoshida og Tadahiro Nomura, tok imot OL-ilden og sto for tenningen av fakkelen.

Den nedtonede fakkelstafetten starter etter planen torsdag 26. mars. Selve OL har oppstart 24. juli, men koronavirus-pandemien har skapt stor usikkerhet rundt om lekene kan gjennomføres så tidlig.

Så sent som torsdag understreket IOC-president Thomas Bach at avlysning ikke er på agendaen.

– Vi vurderer flere scenarioer. Men vi er i en annen situasjon enn mange andre idretter eller profesjonelle ligaer med tanke på at vi er over fire måneder unna lekene. Vi snakker om slutten av juli, sa han i et intervju med New York Times.

