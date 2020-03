La Liga-presidenten ønsker sesongavslutning med kamper annenhver dag

ntbsport

La Liga-president Tebas er overbevist om at ligaen skal kunne spilles igjen, og vil ha hyppige kamper for å sikre at den blir ferdigspilt før 30. juni, som er fristen.

Det skal den spanske ligaoresidenten ha sagt i et møte med klubbene fra Spanias to øverste divisjoner torsdag, ifølge den spanske avisen Cope.

I samme møte skal Tebas også ha fremmet ønsket om at klubbene skal spille kamper annenhver dag, gitt at La Liga settes i gang igjen fra 14. mai.

La Liga ble torsdag 12. mars utsatt i minst to uker, etter at en spiller på Real Madrids basketlag ble påvist koronaviruset og hovedstadslagets fotballag ble satt i karantene.

Spania er et av landene som har blitt hardest rammet av koronapandemien. Fredag opplyste det spanske helsedepartementet at over 1.000 mennesker i landet har dødd som følge av viruset.

