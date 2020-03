Idrettsforbundet ber IOC om å utsette OL

ntbsport

I brevet fremkommer det at NIF er bekymret for den vanskelige situasjonen i Norge og på verdensbasis etter utbruddet av koronaviruset, som har stanset all idrett over store deler av verden.

– NIF ber IOC om at OL i Tokyo 2020 ikke gjennomføres før pandemisituasjonen er under kontroll, skriver idrettsforbundet i en pressemelding.

Den norske idrettspresidenten Berit Kjøll presiserer at uansett utfall av IOCs beslutning, vil det norske idrettsforbundet gjøre selvstendige nasjonale vurderinger knyttet til egne utøvere og deres deltakelse i OL og Paralympics i Tokyo.

– På bakgrunn av den høyst uavklarte situasjonen i Norge og i store deler av verden for øvrig, er det verken forsvarlig eller ønskelig å sende norske utøvere til OL eller Paralympics i Tokyo til 2020 før verdenssamfunnet har lagt denne pandemien bak seg, sier Kjøll i pressemeldingen.

Lørdag sa Japans statsminister Shinzo Abe at landet kommer til å avvikle lekene som planlagt i juli og august.

(©NTB)