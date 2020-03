Tokyo-arrangørene mottok OL-ilden bak lukkede dører

ntbsport

Ingen tilskuere var til stede da den greske turnmesteren Lefteris Petrounias løp en runde med ilden og stavhopperen Katerina Stefanidi tente fakkelen folketomme på Panathinai stadion, arenaen der de første moderne olympiske leker ble avholdt.

Den japanske svømmeren Naoko Imoto, som deltok under Atlanta-OL i 1996, representerte Tokyo i seremonien og mottok OL-ilden på vegne av OL-arrangøren. Det skal ifølge rapportene ha vært en nødløsning å gi oppgaven til Imoto. Svømmeprofilen bor i Hellas og behøvde dermed ikke ta den lange turen fra hjemlandet.

Ilden skal fraktes til Japan foran en nedtonet fakkelstafett med start torsdag 26. mars.

Den greske presidenten Katerina Sakellaropoulou sa i en uttalelse i forbindelse med overleveringen at «enighet, velvilje, brorskap … er det eneste våpenet mot viruset».

Mørke skyer

– Dessverre har virusutbruddet tvunget oss til å ta tøffe valg og endre den opprinnelige planene. Vi er svært lei oss for at dere ikke kunne reise til Hellas og være sammen med oss her, sa lederen i den greske OL-komiteen, Spyros Kapralos, til Tokyo-arrangørene under torsdagens seremoni.

Yoshiro Mori, leder i organisasjonskomiteen, talte via videolink og sa at han håper ilden vil bidra til å «spre de mørke skyene som henger over veden».

Da OL-ilden ble tent i antikkens Olympia i forrige uke, foregikk også det uten tilskuere. Myndighetene besluttet også å avlyse den greske delen av fakkelstafetten.

Den internasjonale olympiske komité har vært tydelig på at det inntil videre ikke er aktuelt å utsette eller avlyse sommerlekene i Tokyo, men stadig flere stiller seg tvilende til om lekene blir avviklet som planlagt.

Helse og sikkerhet først

Norges idrettsforbund uttalte torsdag i en pressemelding at hensynet til utøvernes sikkerhet og helse trumfer alle andre hensyn når det avgjøres om Norge skal sende deltakere til OL og Paralympics, og at man vil lytte til utøverne før avgjørelsen treffes.

Det ble samtidig understreket at ingen tok til orde for avlysning eller utsettelse på nåværende tidspunkt da IOC denne uken holdt telefonmøter med nasjonale OL-komiteer (der Tore Øvrebø representerte NIF), internasjonale særforbund og utøverrepresentantene.

– Møtet med utøverne var svært konstruktivt og ga oss ny innsikt, sa IOC-president Thomas Bach.

Han er nesten alene på jobb i OL-bevegelsens hovedkvarter i Lausanne. De fleste av de 600 andre ansatte har siden fredag hatt hjemmekontor.

Ulike scenarioer

Flere har uttrykt bekymring over at virussituasjonen går kraftig ut over forberedelsene til utøvere fra land som er spesielt hardt rammet av koronaviruset, og at det blir vanskelig å få rettferdige konkurranser i Tokyo.

– Ingen har sagt at vi skal reise til OL i juli uansett, men det er ikke en avgjørelse som trenger å treffes nå, sier Sebastian Coe til BBC. Han er president i det internasjonale friidrettsforbundet og stiller seg åpen for å skyve lekene i tid.

– Det er en mulighet, selv om det også ville skape nye problemer, sier Coe, som er medlem av koordineringskommisjonen for lekene.

Sveriges fotballforbund, som må lage ny terminliste for Allsvenskan kvinner etter at seriestart ble utsatt to måneder, medgir at det vil bli utarbeidet to scenarioer, ett med og ett uten svensk OL-deltakelse.

(©NTB)