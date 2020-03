Tokyo-OL kan ese kraftig ut etter koronakaoset, leter etter flere senger

ntbsport

Dermed kan det bli langt flere utøvere til start i OL enn først antatt. 57 prosent av plassene er allerede delt ut.

Bakgrunnen er at flere kvalifiseringskonkurranser er avlyst eller utsatt på grunn av koronaviruset.

Det er sannsynlig at det ikke blir tid til å gjennomføre mange av kvalifiseringene i tide før utøverne reiser til OL. Dermed ser Den internasjonale olympiske komité (IOC) det som mulig å gi utøvere «som var nær kravene» en mulighet.

Det kom fram under en telefonkonferanse tirsdag.

Fri vei?

IOC åpner også for at verdensrangeringer og resultater fra tidligere VM og OL kan spille inn når OL-plasser skal deles ut. I så fall ligger Norges to håndballag godt an.

De har begge fått utsatt sine kvalifiseringsturneringer. For jentene skulle den opprinnelig ha startet fredag.

Både IOC og den lokale Tokyo-arrangøren er fast bestemt på å gjennomføre lekene. Det har ført til skarp kritikk fra flere hold.

– Vi kommer til å ivareta sikkerheten til utøvere, ledere og andre involverte i OL, sa IOC-president Thomas Bach denne uka ifølge AP

EM i fotball for menn er allerede utsatt til neste år.

Det ventes en endelig beslutning om OL i midten av mai. Da er det bare vel to måneder til første øvelse etter programmet skal starte.

Avisen Daily Mail melder at det for tiden er satt i gang en jobb for å finne enda flere sengeplasser for utøvere og ledere i OL-byen.

(©NTB)