NFL-superstjernen Tom Brady på vei til Buccaneers

Ifølge velinformerte Ian Rapoport i NFL Network har den 42-årige quarterbacken forhandlet fram en avtale som gir ham drøyt 300 millioner kroner i årslønn.

Brady har i løpet av 20 sesonger med New England Patriots vunnet superbowl seks ganger, flere enn noen annen spiller. I tillegg har han tre finaletap, hvilket betyr at han har tatt laget sitt til finale nesten annethvert år i snitt.

Han er sportens mest suksessrike spiller gjennom alle tider, men kontrakten hans med Patriots løp ut etter forrige sesong, og det ble ikke oppnådd enighet om en ny. Brady meldte selv i sosiale medier at hans tid som Patriots-spiller er over, og allerede på første dag som ledig på markedet virker han å ha funnet et nytt hjem.

United-eierne

Buccaneers eies av Glazer-familien, som også eier fotballklubben Manchester United. Klubben vant Superbowl i 2003, men har ellers hatt få høydepunkter. Bucs har den laveste seiersprosenten ikke bare i NFL, men i alle de fire store amerikanske proffidrettene.

Likevel velger Brady å bytte ut tilværelsen som patriot med et liv som pirat. Han deler initialer med Tampa Bay, men må ta med seg vinnerkultur til en klubb som ikke har vært i sluttspill siden 2008. De gode nyhetene er at Bucs har flere gode mottakere.

Han etterfølger Jameis Winston, som ikke greide å leve opp til forventningene etter at Buccaneers draftet ham som nummer 1 i 2015. Sist sesong hadde Winston nesten like mange pasninger til motspiller (30) som touchdownpasninger (33), katastrofale tall for en quarterback.

Mye å bevise

Winston gjennomgikk laserkirurgi for å korrigere nærsynthet i forsøket på å få en ny sjanse, men nå har Buccaneers fristilt ham og henter ligaens GOAT («Greatest Of All Time») i håp om at han skal ordne suksess. Spørsmålet er om 42-årige Brady evner å løfte Buccaneers.

Brady ble i 1999 draftet som nummer 199, hvilket betyr at samtlige lag vraket ham minst fem ganger før Patriots i 6. runde trakk vinnerloddet. Han har alltid hatt mye å bevise og har vanligvis greid det. Men sist sesong viste han tegn på at alderen begynner å tynge.

Samtidig får Patriots-trener Bill Belichick, også han med ambisjoner om å bli sett som GOAT, en sjanse til å vise at han kan vinne uten Brady. Mange mener at Belichicks behov for å bevise det er viktigste grunn til at Brady ikke fikk avslutte karrieren i Boston-klubben.

