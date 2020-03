Bjarte Myrhol tror han er smittet av koronavirus

ntbsport

– Så var det min tur til å bli smittet, etter en reise til Tyskland. Heldigvis kun relativt milde symptomer. Vil påpeke at vi ikke har vært i kontakt med noen mennesker etter at vi kom tilbake til Danmark, skriver han.

37-åringen er spiller i den danske eliteserieklubben Skjern. Klubben klargjør på sin nettside at han ikke har fått påvist koronaviruset, men at han er i 14 dagers karantene med symptomer som kan tyde på at han har covid-19-sykdommen.

– Jeg har vært syk i to dager nå med alle symptomer på korona. I helgen besøkte jeg flere av spillerne i Rhein-Neckar Löwen, hvorav fem-seks nå har testet positivt på viruset, sier Myrhol til Skjernhaandbold.dk.

– Jeg er veldig glad for at vi ikke har vært i kontakt med noen etter at vi kom tilbake. Jeg ville hatt vanskelig for å takle det om jeg hadde smittet noen.

Myrhol mistet vinterens EM-sluttspill etter flere måneder med tarmproblemer som endte med en operasjon.

Også klubbkamerat Thomas Mogensen er i karantene, selv om han ikke har symptomer. Et av hans barn har nemlig hatt kontakt med et barn som har fått påvist smitte.

(©NTB)