Tromsdalen permitterer ansatte som følge av koronaviruset

Det opplyser 2. divisjonsklubben selv på sitt nettsted. Foruten fotball og andre idretter driver TUIL også med reiseliv og anlegg.

«I praksis er nærmest all aktivitet opphørt, og en blomstrende reiselivsbedrift er over natten blitt folketom. Alle aktiviteter i idrettsanleggene ved TUIL Arena er stengt ned. Dette brå bortfallet av inntekter har medført behov for umiddelbare tiltak», skriver klubben.

TUIL permitterte flere ansatte i campingvirksomheten sin sist fredag, og mandag rammet permisjonene også idrettslaget samt arenaselskapet.

Tromsdalen har permittert ansatte i administrasjonen, trenere og ledere. Det opplyses ikke hvor mange personer det dreier seg om. Klubben skriver at den frykter en langsiktig negativ økonomisk effekt, og at tiltakene som er iverksatt, er basert på å sikre klubben et langsiktig eksistensgrunnlag.

Tromsdalen rykket ned fra 1. divisjon i fjor.

