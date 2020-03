IOC: – Intet behov for drastiske avgjørelser om Tokyo-OL nå

ntbsport

– IOC gir fortsatt full støtte til avviklingen av olympiske sommerleker i Tokyo i 2020, og med mer enn fire måneder igjen til lekene er det intet behov for drastiske avgjørelser på dette tidspunkt. Alle spekulasjoner ville virke mot sin hensikt, står det i en erklæring lagt ut på OL-organisasjonens nettsted.

Erklæringen ble lagt ut etter en videokonferanse med representanter for de internasjonale særforbundene i OL-idrettene. På dagsorden var situasjonen rundt spredningen av koronaviruset og tiltak i den forbindelse.

IOC melder at man i dagene som kommer vil ha lignende konferanser med de nasjonale OL-komiteene, med utøverrepresentanter og med Den internasjonale paralympiske komité (IPC), blant andre.

IOC kom med sin erklæring noen timer etter at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet å utsette sommerens fotball-EM til neste år. Erklæringen ble enstemmig godkjent av IOC-styret og fikk tilslutning fra alle de internasjonale særforbundene.

Tror på bedring

– IOC oppfordrer alle utøvere til å fortsette sine forberedelser til Tokyo-OL som best de kan, står det.

– Vi har tillit til at de mange tiltakene som treffes i land over hele verden vil bidra til å få situasjonen med koronaviruset under kontroll.

Det står at man i forberedelsene til lekene i Tokyo har definert to punkter som vil settes over alle andre:

* 1. Å beskytte helsen til alle involverte og å støtte kampen mot spredning av viruset.

* 2. Å beskytte utøvernes og olympisk idretts interesser.

– Vi er et olympisk samfunn, og vi støtter hverandre i gode tider og i vanskelige tider. Vår solidaritet definerer oss som et samfunn, sier IOC-president Thomas Bach.

I erklæringen står det at man vil fortsette å overvåke virussituasjonen kontinuerlig.

Nødvendige tiltak

Allerede i februar ble en arbeidsgruppe nedsatt med representanter fra IOC, Verdens helseorganisasjon (WHO), Tokyo-arrangøren og lokale og nasjonale myndigheter i Japan. Dens mål er å vurdere, koordinere og iverksette tiltak.

Det pekes på at man har justert formatet for testarrangementene i Tokyo slik at man får gjennomført viktige tester selv om eliteidrettsarrangementene er avlyst, og at forberedelsene til lekene er i rute tross problemene som må overvinnes.

Et av de store problemene er avlysningen av flere OL-kvalifiseringskonkurranser. IOC gir et lite innblikk i hvordan man akter å håndtere dette i fall konkurransene ikke kan avvikles i tide.

– Allerede er 57 prosent av OL-deltakerne kvalifisert. Når det gjelder de resterende plassene, vil vi jobbe tett med internasjonale særforbund for å gjøre eventuelle endringer i kvalifiseringssystemet, står det.

Endret OL-kvalifisering

Man vil gjøre det etter følgende prinsipper:

* 1. Allerede tildelte plasser tilhører forbund eller utøvere som har oppnådd dem.

* 2. Kvalifiseringsstevner kan avholdes dersom situasjonen tillater det og utøvere og lag får rettferdig tilgang til dem.

* 3. Ved nødvendige endringer i kvalifiseringssystemet skal plasser tildeles (a) basert på oppnådde resultater, for eksempel ranking eller tidligere konkurranser, og (b) om mulig gjenspeile allerede etablerte prinsipper i kvalifiseringssystemet.

Særforbundene skal foreslå endringer ut fra disse prinsippene. IOC åpner for etter spesiell vurdering å øke utøverkvotene for å unngå urettferdige utslag.

