Uefa tar et ørlite forbehold om når kampen skal spilles og peker på at det skal tas en full gjennomgang av Uefa-aktiviteten, men så godt som alt tyder på at oppgjøret mot serberne spilles på Ullevaal i juni

Vinner Norge den kampen, venter en finale mot enten Skottland eller Israel om retten til å spille EM neste år. Også den kampen er lagt til Ullevaal.

Mesterskapet ble bestemt flyttet med ett år tirsdag.

