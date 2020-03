Virushensyn ga avlysning for OL-gullhåpene Mol og Sørum

ntbsport

Mandag opplyste Det internasjonale volleyballforbundet at både turneringen i Mexico og denne ukens turnering i Australia er avlyst. Reiserestriksjonene som er innført som følge av viruspandemien oppgis som årsak til avlysningene.

Det betyr at det ikke spille noen turneringer i verdensserien før tidligst 6. mai.

Turneringene i Australia og Mexico var i utgangspunktet viktig for utøverne med tanke på å kvalifisere seg til sommerens OL i Tokyo. Det er flere poeng å kjempe om i de store turneringene.

Det internasjonale volleyballforbundet opplyser at det er i kontakt med Den internasjonale olympiske komité for om mulig å endre kvalifiseringssystemet til sommerlekene i Japan.

Fire av de ni siste storturneringene i sandvolleyball er nå avlyst.

Anders Mol og Christian Sørum dominerte verdensserien forrige sesong. Duoen er blant Norges aller sterkeste gullkort i OL.

I et intervju med TV 2 i forrige uke ga Mol og Sørum uttrykk for at reiserestriksjonene som er innført skaper trøbbel med hensyn til å få gjennomført treningen de har planlagt. Suksessduoen hadde i utgangspunktet tenkt seg til Mexico, men endret planene nærmest i siste sekund.

Gullhåpene er rangert som verdens beste sandvolleyballduo på herresiden.

