Serie A kan være i gang igjen i mai

Italia er det europeiske landet som er hardest rammet av koronaviruset, og for øyeblikket sitter fotballspillere i karantene mens ligaene er satt på pause.

Den pausen trenger imidlertid ikke å bli så langvarig som mange hadde fryktet. Den tidligere Roma-stjernen Damiano Tommasi, som nå er sjef for spillerorganisasjonen i Italia, mener at toppligaen Serie A kan være i gang igjen allerede i mai.

Det skriver svenske Expressen og henviser til et intervju med Tommasi i TV-programmet «Che tempo che fa».

– Det er helt klart mulig å begynne å spille fotball igjen i april. Om alt går bra, kan vi starte opp igjen ligaspillet i mai eller juni, sier han.

Sluttspill?

Søndag gjorde Italias fotballforbund det klart at det vil be Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om å utsette sommerens EM-sluttspill slik at de nasjonale seriene kan spilles ferdig.

Planen for Serie A er å kunne spille ligaen ferdig i mai og juni, og det er mulig at det skjer gjennom tre ulike sluttspill: Ett for å avgjøre hvem som vinner ligatittelen, ett for å avgjøre hvem som får plasser i europacupene, samt ett nedrykkssluttspill.

– Men nå er det viktigste å minimere smittespredningen. Det er ikke bare spillere som sitter i karantene, men hele klubber. Juventus har 100 personer som sitter i karantene akkurat nå, sier Tommasi.

Blant Serie A-spillerne som har fått påvist koronavirus, er den norske Sampdoria-proffen Morten Thorsby.

– Usannsynlig

Tirsdag skal Uefa holde et møte der det trolig bestemmes om EM flyttes, avlyses eller spilles som planlagt. Etter planen skal EM-sluttspilles innledes med åpningskamp i Roma 12. juni, og om mesterskapet skal kunne gjennomføres, må de nasjonale turneringene avsluttes rundt 20. mai.

Tommasi synes det er en god idé å utsette EM, og han mener også at formatet burde endres. Planen for mesterskapet er at det skal spilles i tolv ulike land, og at flere av lagene må flytte spillested underveis.

– Å spille mesterskapet i tolv ulike land virker ikke sannsynlig med tanke på situasjonen vi er i, sier lederen i spillerforeningen.

