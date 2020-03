Fotballen i Australia ruller videre

ntbsport

Det gjorde forbundet klart i en pressemelding mandag. Dermed går sluttspillfinalen i kvinnenes W-League som planlagt kommende helg. Der skal Melbourne City møte Sydney FC.

I herrenes A-League gjenstår det seks runder av grunnserien før sluttspillet kan settes i gang. Ligasjef Greg O'Rourke uttalte på en pressekonferanse mandag morgen at det er bedre å avvikle kampene nå enn å prøve å snekre sammen en terminliste senere.

Samtidig kan situasjonen endre seg dersom det skulle bli påvist koronavirussmitte hos noen av fotballspillerne. Søndag var det påvist i alt 360 tilfeller av koronavirus i Australia, et land med drøyt 25 millioner innbyggere.

– Da får vi følge de helserestriksjonene som vi blir anbefalt på det tidspunktet, sa O'Rourke.

A-League består av ti lag fra Australia samt Wellington Phoenix fra New Zealand. Ettersom Australia har innført to ukers karantene for alle som kommer fra utlandet, har Wellington-laget gått med på å spille alle sine resterende kamper på australsk jord.

Samtidig er Wellington og Melbourne City i karantene i 14 dager ettersom de møttes på New Zealand i helgen.

Den tidligere Sogndal- og Bodø/Glimt-spissen Kristian Fardal Opseth spiller i A-League for Adelaide United. Hans lag skal spille borte mot nettopp Melbourne City og Wellington Phoenix de kommende ukene. Førstnevnte kamp må utsettes som følge av Melbourne-lagets karanteneperiode.

