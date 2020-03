Fifa vil bruke «fotballens kraft» for å bekjempe koronaviruset

ntbsport

Presidenten i Det internasjonale fotballforbundet lover samtidig at hans eget forbund skal samarbeide med Verdens helseorganisasjon om konkrete tiltak.

– Jeg anbefaler sterkt at også dere på deres nivå bruker kraften som ligger i fotballen til å sende ut og spre disse nøkkelbudskapene, skriver Infantino i et brev til Fifas medlemsland.

– Det viktigste av alt er at fotballens ledere iverksetter alle de tiltakene som nødvendige for å forhindre at viruset sprer seg videre i samfunnet, fortsetter han.

Fifa-presidenten opplyser videre at hans eget forbund i samarbeid med Verdens helseorganisasjon vil iverksette informasjonskampanjer fokusert på praktiske grep for å forhindre spredningen av koronaviruset.

Infantino mener også at fotballen kan spille en viktig rolle i arbeidet med å normalisere hverdagen etter at kampen mot viruspandemien er vunnet.

Mer enn 175.000 mennesker over hele verden er smittet at koronaviruset. 7.000 mennesker er døde, ifølge tall innhentet av det franske nyhetsbyrået AFP.

– Idrett generelt og fotball spesielt kan, og jeg mener vil, spille en viktig rolle i å bidra til at verdenen vi lever i kommer seg igjen, når vi vender tilbake til normalen, skriver Infantino, og understreker at han håper hverdagen om ikke altfor lang tid.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) holder tirsdag krisemøte. Der skal det blant annet diskuteres om det vil la seg gjøre å avholde sommerens EM-sluttspill etter planen.

(©NTB)