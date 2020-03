Sesongen over i svensk ishockey, sluttspillet avlyst

ntbsport

Tidligere denne uken besluttet Norges Ishockeyforbund at det norske sluttspillet ikke vil bli avviklet, og søndag ble samme beslutning tatt i Sverige.

Det er dermed klart at det ikke blir kåret noen mester i svensk hockey denne sesongen. Luleå vant grunnserien i SHL.

I en pressemelding fremgår det også at søndagens beslutning setter en stopper for opp- og nedrykk mellom toppseriene i Sverige, all den tid kvalifisering ikke kan gjennomføres.

Det betyr at neste sesong spilles med de samme lagene på øverste nivå.

– Koronaviruset skaper stor uro og usikkerhet i hele samfunnet. For oss er det viktigste akkurat nå å gjøre det som er best for samfunnet som helhet, men også å sette helsen først for spillere, ledere, frivillige og publikum, sier den svenske ishockeypresidenten Anders Larsson.

(©NTB)