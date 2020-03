NFF vil forlenge overgangsvinduet i norsk fotball

ntbsport

Overgangsvinduet skulle egentlig vare fra 9. januar til 1. april, men nå kan det bli endret. Det sier NFFs direktør i konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn til VG.

– Ja, vi ønsker å utvide vinduet, og dette er tatt opp med Fifa, sier direktøren.

Årsaken er koronaviruset som gjør det vanskelig å gjennomføre overganger.

Det internasjonale fotballforbundet Fifa må godkjenne endringen, men NFF har ikke kommet med noen konkrete forslag om nøyaktig hvor lenge vinduet i norsk fotball bør forlenges.

All toppfotball i Norge har blitt utsatt til 15. april, mens starten på Eliteserien som egentlig skulle begynne 4. april har blitt flyttet til mai inntil videre.

Utsettelsen kan få store konsekvenser for klubber som allerede sliter økonomisk. Tidligere har både Strømsgodset og Sandefjord uttalt at de kan bli nødt til å permittere spillere og ansatte for å unngå økonomisk trøbbel.

(©NTB)