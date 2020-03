OL-kvalifiseringene i håndball utsatt: – En helt korrekt avgjørelse

ntbsport

– Det er bare en ting å si om dette: Helt korrekt avgjørelse. Prosessen har vært krevende og mange har gjort en god jobb. Det endte som «alle» mente var riktig i en slik situasjon, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

– Så får vi glede oss til å kjempe når forhåpentligvis ting har roet seg for alle. Nå må vi alle være med på vår nasjonale dugnad i Norge.

IHF sto lenge på sitt, men motstanden ble sterkere og sterkere. Etter planen skulle tre turneringer for kvinner bli arrangert i Montenegro, Ungarn og Spania neste uke.

Der skulle seks OL-billetter deles ut. Norge var i pulje med Montenegro, Romania og Thailand.

Sier ja

Herrene skulle spille blant annet i Trondheim i april. Der var Brasil, Chile og Sør-Korea norske motstandere.

Nå ligger det an til at kvalifiseringene avvikles i juni. OL-håndballen spilles i perioden 25. juli–9. august i Tokyo.

– Vi vet jo ikke helt hvordan verden ser ut i juni, men dersom forutsetningene ligger til rette, er vi innstilt på å ha en turnering i Trondheim, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til NTB.

IHF har ikke gått inn på detaljer rundt spillesteder for juni. Dette vil trolig bli avklart utover våren, men hjemmefordelen er ansett å veie svært tungt. Derfor ligger det an til at vertsbyene blir som de var oppsatt.

