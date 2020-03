Haaland og Dortmund overkjørt og utslått av PSG

ntbsport

Dermed ble det en tung kveld i Paris for stjerneskuddet Erling Braut Haaland. Tenåringen fra Jæren fikk til svært lite for et Dortmund-lag som i store deler av kampen ble presset i senk av PSG.

Det franske hovedstadslaget gjennomførte kampplanen sin godt, særlig før pause, og skal spille kvartfinale i Champions League for første gang på fire år.

– Vi fikk resultatet vi trengte, og det er vi veldig fornøyde med. Folkene i denne byen, fansen og støtteapparatet har ventet lenge på suksess i Champions League. For oss er ikke dette slutten, men en begynnelse, sa PSG-forsvarer Thilo Kehrer ifølge Uefa.com.

Neymar skinte

Neymar tok en hovedrolle i kampen, først ved å stange inn 1-0-målet på corner etter en snau halvtimes spill. Verdens dyreste fotballspiller var også delaktig i oppbyggingen til Juan Bernats 2-0-mål like før pause.

Det er grunn til å stille spørsmål ved Dortmunds forsvarsspill på corneren som sendte PSG i føringen. Achraf Hakimi hang ikke med og lot Neymar stikke seg fram og stupe ballen i mål.

– Å slippe inn på corner skal aldri skje, og det andre målet var litt uflaks. Vi klarte aldri virkelig å true målet deres, vi skapte bare tre-fire halvsjanser, mente Dortmund-stopperen Mats Hummels.

På 2-0-målet gikk ballen hurtig mellom de teknisk gode PSG-spillerne. Pablo Sarabia fikk ballen på høyrekanten og slo hardt inn, og Bernat tuppet ballen videre i nettet.

PSG-spillerne jublet vilt, men noen hyllest fra tribunen ble det ikke, all den tid kampen ble spilt uten tilskuere som følge av koronavirusutbruddet.

Bare nesten

Dortmund hadde med seg en 2-1-ledelse fra hjemmemøtet, og det var ingen grunn til å gi opp selv om PSG scoret to ganger før pause.

Og det gjorde heller ikke det gulkledde tyske laget.

Utover i annen omgang så PSG-spillerne mer slitne ut, og gjestene hang bedre med i kampen. Etter 77 minutter kom et skremmeskudd fra Julian Brandt som endret retning i en PSG-spiller, men ballen landet på nettaket. Og i minuttene som fulgte, kom et vedvarende Dortmund-press, men PSG slapp unna med noen halvskumle cornere imot.

Dortmund måtte avslutte kampen med ti mann etter at Emre Can ble utvist i det 89. minuttet. Han fikk to gule kort på rappen som følge av et slagsmål mellom flere spillere. Can startet tumultene ved å dytte Neymar over ende.

