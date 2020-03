Alpint: Verdenscupen i Åre avlyses, sesongen over for damene

ntbsport

Dermed er sesongen over for de kvinnelige alpinistene. Det var den svenske avisen Aftonbladet som var først ute med nyheten om at det ikke blir noe verdenscup til helgen i fjorårets VM-arena.

– Vi er selvsagt lei oss for at vi ikke kan gjennomføre de konkurransene som vi har forberedt oss så lenge til. Men slik som situasjonen er nå, finnes det ikke noe alternativ, sier lederen for arrangørene i Åre, Fredrik Broman.

Federica Brignone står dermed igjen som vinner av verdenscupen sammenlagt. Italieneren vinner også storslalåm-cupen.

Corinne Suter fra Sveits vant sammenlagt både i utfor og super-G, mens slovakiske Petra Vlhová går til topps i slalåmcupen.

I utgangspunktet to parallellslalåm, storslalåm og slalåm på programmet i Åre.

Alpinherrene skal etter planen avslutte sesongen i Kranjska Gora til helgen. I Slovenia er det slalåm og storslalåm på programmet. Aleksander Aamodt Kilde er der med og kjemper om sammenlagtseieren.

(©NTB)