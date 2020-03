Over 100 leger i Trondheim fraråder Raw Air i Granåsen

ntbsport

Mer enn 100 leger har undertegnet på et opprop som er sendt kommunelege Tove Røsstad.

– Det fremstår meget uklokt å gjennomføre et arrangement med så mange mennesker samlet på ett sted gitt de konsekvenser det kan ha, både på kort og lang sikt. Vi mener at føre var-prinsippet må gjelde også her, skriver legene, og avslutter med å be om at kommunen på det sterkeste vurderer å avlyse dette arrangementet av hensyn til folkehelsen».

Ifølge legene er det fortsatt uklart om det foregår lokal smitte eller ikke.

– Samfunnsmessige grep for å hindre smitte på andre måter blir derfor viktige, skriver de 112 legene.

Trondheim kommune svarer at de ikke vil endre rådene om at Raw Air kan gjennomføres.

– Når brorparten av fastlegene står bak en henstilling om å ikke tillate publikum ved Raw Air, gjør dette selvfølgelig sterkt inntrykk. Vi har tradisjon for å lytte til fastlegene våre i Trondheim. Og det har definitivt medført at saken er tenkt gjennom mange ganger ekstra og ble tatt opp til ny vurdering i beredskapsgruppen tirsdag 10. mars. Der ble det besluttet å ikke endre rådene til arrangøren, skriver kommunelege Røsstad.

Det er ventet i underkant av 10.000 tilskuere til rennene i Granåsen.

