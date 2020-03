Høgmo får lederjobb i NFF

ntbsport

Det opplyser NFF i en pressemelding. Forbundet skriver at Høgmo er ansatt som en del av den økte satsingen på toppfotball gjennom arbeidet med topptrenerutdanning og aldersbestemte landslag.

Høgmo kommer fra stillingen som sportslig leder i Fredrikstad Fotballklubb. Han var landslagssjef for Norges fotballkvinner fra 1997 til 2000 og for herrene fra 2013 til 2016, og han har også vært trener for flere aldersbestemte landslag.

– Jeg har hele min yrkeskarriere vært opptatt av utvikling, kunnskap og kompetansebygging. Jeg er glad for at NFF vil ta en tydelig lederrolle i dette arbeidet gjennom en satsing på leder- og trenerutdanning, og jeg ser fram til å ta del i dette arbeidet, sier Høgmo.

Han tiltrer sin nye stilling 1. april.

