Molde dropper treningsleir i Spania som følge av virusfrykt

ntbsport

Det bekrefter Molde-direktør Ole Erik Stavrum overfor lokalavisen Romsdals Budstikke.

– Vi tar ingen sjanser rundt det. Vi bestemte oss nå i morges etter råd fra medisinerne, og vi kommer til å holde oss i Molde i trygge omgivelser, sier han.

MFK skulle egentlig reise til Marbella tirsdag morgen, men ombestemte seg fordi man frykter å bli satt i karantene på grunn av koronaviruset.

– Vi har fulgt situasjonen nøye fra dag til dag, og vi har hentet råd fra Folkehelseinstituttet, medisinsk hold og stort sett alle andre relevante kilder vi har fått tak i. Vi tror ikke det er farlig å være i Marbella, men vi mener at risikoen for å bli satt i karantene er for stor, sier Stavrum til Romsdals Budstikke.

Like før helgen ble det klart at Rosenborg dropper en planlagt treningsleir samme sted. I stedet skal trønderne trene på hjemmebane.

Mandag melder RBK dessuten at klubben stenger klubbhuset Brakka for eksterne personer.

– På bakgrunn av den uklare situasjonen rundt koronaviruset har klubben bestemt å stenge Brakka for eksterne de neste 14 dagene, skriver klubben.

Også Kristiansund har avlyst en treningsleir i Marbella som følge av virussituasjonen.

