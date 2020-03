Larvik er tilbake i eliteserien i håndball

ntbsport

Seieren gjør at larvikingene har sikret opprykket to runder før slutt.

– Dette er helt uvirkelig, og det er mye følelser i sving nå. Jeg kom til klubben uten erfaring på dette nivået, hvor jeg har jobbet med mange unge spillere. At vi nå har klart å rykke opp, kan vi alle være stolte av, sa trener Lars Wallin Andresen til Østlands-Posten etter kampslutt.

Etter forrige sesong ble Larvik ble degradert til 1. divisjon etter at de ikke oppfylte kravene til å få lisens til eliteseriespill. I februar i fjor fristilte klubben samtlige spillere og ansatte.

Også Flint Tønsberg kunne juble for opprykk søndag kveld. 29-21-seieren over Fyllingen gjør at Volda ikke lenger kan passere tønsberglaget.

Volda eller Rælingen ender på 3.-plass som gir kvalifiseringsspill mot eliteserielaget Sola. Follo og Gjerpen har rykket ned fra eliteserien.

