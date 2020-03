Kaos før tidligkampen i serie A, hele runden spilles

ntbsport

Ifølge den italienske journalisten Fabrizio Romano skal sportsministeren ha bedt Italias fotballforbund om å stoppe alle kampene i Serie A på grunn av koronavirus-utbruddet.

Det ble det ikke noe av. De to 15.00-kampene gikk som oppsatt. Det skal spilles kamper også 18.00 og 20.45 søndag.

Like etter Spadaforas uttalelser, skal Serie A ha bestemt seg for likevel å avholde kampene som planlagt, melder Romano.

Kampen mellom Parma og SPAL skulle etter planen ha startet 12.30 norsk tid, men spillerne kom ikke ut på banen til opprinnelig kampstart. Oppgjøret kom i gang forsinket, skriver avisen Gazzetta dello Sport.

Stopp

Tidligere på dagen uttalte proffspillernes forening i Italia at de ønsket å sette fotballen på vent grunnet koronaviruset. Spillerforeningens leder Damiano Tommasi tok til orde for dette via Twitter.

– Det finnes risiko for spillerne, og vi må ta alle forholdsregler for dem både på og utenfor banen. La oss stoppe ligaen. Stopp fotballen, skrev han.

Italia er svært hardt rammet av virusutbruddet. 15 millioner mennesker i Milano, Venezia og andre områder i Nord-Italia er søndag satt i karantene i en måned for å stanse spredningen av koronaviruset.

Statsminister Giuseppe Conte kunngjorde natt til søndag dekretet om det drastiske tiltaket. Han varslet at avsperringen skulle tre i kraft i løpet av få timer og vare til 3. april.

Det er bestemt at det blir tomme tribuner i så godt som all italiensk idrett framover.

