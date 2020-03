Bystrøm fortsatt i karantene, konkurrenter ute i det fri

ntbsport

Han er selv ikke syk og har tidligere takket for støtten via sosiale medier. Bystrøm og hans UAE-lag ble satt i karantene etter at det ble påvist koronasmitte hos to av massørene på laget hans. De to siste etappene av UAE-touren ble også avlyst.

Søndag slapp ryttere og ledere fra Cofidis og Groupama-FDJ ut av karantenen. Det melder blant andre BBC.

– Som kanskje mange allerede vet så er jeg for tiden i en 14 dagers karantene på et hotell i Abu Dhabi på grunn av spredningen av covid 19-viruset. Det har vært noen smittetilfeller på hotellet jeg bor på, og det er derfor myndighetene har fulgt WHOs anbefalinger, skrev Bystrøm på Instagram.

Søndag ble det meldt at noen av lagene hadde blitt sluppet ut av hotellet i Abu Dhabi en uke før tiden. Det var lokale helsemyndigheter som tok beslutningen, men den spilte ikke inn for Bystrøm. Han må trolig vente til neste søndag før han kan forlate hotellet.

