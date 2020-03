ntbsport

Alexander Stöckl ga Lindvik nettopp den merkelappen da han møtte pressen tidligere denne uken, og etter to dager med konkurranser i Raw Air har 24-åringen igjen vist tegn til at han er en mann for de store anledninger.

Etter tre hopp er romerikingen andremann sammenlagt, kun 0,9 poeng bak den tyske lederen Constantin Schmid. Lørdag var Lindvik ankermann da det norske laget var i egen klasse i lagkonkurransen i Holmenkollen.

Til tross for at han har slitt med forkjølelse i oppkjøringen landet Lindvik på 126 og 132 meter. Selv i timene før lørdagens renn følte hopp-profilen seg såpass pjusk at han valgte å droppe prøveomgangen til fordel for en ekstra time på hotellrommet.

– Jeg har ikke vært helt i dytten. Jeg var syk tidligere i uka, og formen har vært litt opp og ned også når det nærmet seg nå, sa Lindvik til NTB etter lagkonkurransen.

Stigende form

Han er samtidig ikke bekymret for at forkjølelsen han har slitt med de siste dagene skal skape problemer for fortsettelsen i Raw Air.

– Formen er stigende, så forkjølelsen bør være ute av kroppen i løpet av et par dager, sa Lindvik.

Han avviste deretter på det mest bestemte at han har vært i tvil om det ville la seg gjøre å stille til start i et av sesongens store høydepunkter.

– Det skal mye til at jeg ikke stiller. Da skal jeg ligge dødssyk på sykesenga, for å si det sånn, smilte 24-åringen, som ikke ble det minste stresset av å stå over lørdagens prøveomgang.

Han kjenner Holmenkollbakken ut og inn, leverte tre bunnsolide hopp fredag og visste akkurat hva han skulle gjøre.

Turneringshopper

I den tysk-østerrikske hoppuka ble han stjerne over natta med den sterke andreplassen sammenlagt. Suksessen har i etterkant vist seg vrien å følge opp.

Nå er imidlertid en ny turnering på gang. Det passer tydeligvis Lindvik som fot i hose.

– Tydeligvis. Jeg har blitt turneringshopper, og føler jeg får til gode hopp når det gjelder, smilte romerikingen lørdag.

Landslagssjef Alexander Stöckl svarte følgende på om Lindvik har kvaliteter som passer spesielt godt i turneringssammenheng:

– Det virker sånn. Det er umulig å si hva det er. Det har vært i hvert fall fungert bra i starten her, og det fungerte bra i hoppuka.

Østerrikeren likte det han så av eleven.

– Han er i form og virker å ha veldig mye energi. I tillegg er han kanskje litt flinkere med tanke på å restituere, fordi han vet hvor slitsom en turnering er når du henger med i toppen. Det har han opplevd før denne sesongen.

Søndag fortsetter Raw Air med individuelt renn i Holmenkollen. Også der blir det tomme tribuner.

