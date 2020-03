Kilde suste ned til andreplass i Kvitfjell – tok tilbake ledelsen i verdenscupen

ntbsport

Fra startnummer tre tok Aleksander Aamodt Kilde ledelsen etter et nesten prikkfri utforrenn i Kvitfjell. En etter en kom konkurrentene i mål bak Kilde, og nordmannens tid var så suveren at mange tok det for gitt at det skulle bli norsk seier.

– Så kom gledesdreperen, sa Kilde til NTB etter at Matthias Mayer suste ned til seier ti startnumre etter ham selv.

Østerrikeren vant rennet 14 hundredeler foran Kilde.

– I dag leverte jeg et bra løp. Det var ikke så mange steder jeg kan hente tid. Det kjentes veldig greit ut, men Mayer var litt for sterk.

Kilde sier han er godt fornøyd med andreplassen, men innrømmer at det føles litt bittert at seieren glapp.

– Det er litt surt i dag, for jeg kjente at jeg hadde muligheten.

Carlos Janka fra Sveits ble nummer tre, 0,37 bak

– Ikke fornøyd

Det var «kongen av Kvitfjell», Kjetil Jansrud som åpnet showet lørdag til stor jubel fra flere tusen publikummere som hadde trosset virusfrykt.

I strålende solkinn og perfekte forhold ga de hjemmefavoritten solid jubel da 34-åringen kom i mål. Men Jansrud, som har sju seire i Kvitfjell, kom ikke på pallen lørdag.

Til slutt endte Jansrud på 6.-plass, 0,83 bak Mayer.

– Jeg var ikke helt fornøyd da jeg kom i mål. Jeg synes jeg ble hengende litt på kanten overalt, og fikk ikke den dynamikken jeg hadde på treningen i går.

Fredag var han nest raskest på treningen.

Stian Saugestad kjørte ned til en 46.-plass, 3,20 sekunder bak Mayer.

Tok tilbake ledelsen

Med andreplassen tok Kilde tilbake ledelsen i verdenscupen sammenlagt. Nordmannens argeste konkurrent, Alexis Pinturault, klarte ikke hente poeng i lørdagens utfor.

– Jeg er ikke her for å slå verken Kilde eller Jansrud, men for å få poeng i en disiplin som ikke er min egen, sa Pinturault til NTB etter fredagens trening.

Franskmannen endte på 37.-plass, 2,61 bak.

Dermed leder Kilde med 54 poeng foran Pinturault foran søndagens super-G. Henrik Kristoffersen, som ikke kjører renn i Kvitfjell, ligger 161 poeng bak Kilde.

– Skulle bare mangle

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har avlyst verdenscupfinalen i alpint i Cortina d'Ampezzo. Årsaken er frykt for koronaviruset. Rennene skulle gått i perioden 16.–22. mars.

Dermed ble sesongens siste utforrenn kjørt i Kvitfjell.

– Vi får bare innrette oss etter det som skjer ellers i verden. Dette er vår jobb, det er underholdning og ikke noe mer en det. Når myndighetene bestemmer seg for å begrense sportsarrangementer, så skulle det bare mangle at ikke også vi må ta konsekvensen av det, sa Jansrud om at sesongfinalen i Italia er avlyst.

Søndag er det super-G i Kvitfjell, mens sesongen avsluttes med slalåm og storslalåm i Kranjska Gora neste helg.

