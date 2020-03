Karlsson etter Johaug-smellen: – En svensk genistrek

ntbsport

Den svenske trioen Karlsson, Ebba Andersson og Charlotte Kalla byttet ski etter 18 av de 30 kilometerne av verdenscuprennet foran tomme tribuner i Norges nasjonalanlegg for vinteridrett.

Det gjorde ikke Therese Johaug og de øvrige norske.

Dermed endte det med Frida Karlsson tok inn over minuttet på Johaug på den siste drøye mila.

Skiene til Johaug gled ikke i det hele tatt på det tidspunktet sammenlignet med svenskenes ski.

– Både jeg, Ebba (Andersson) og Charlotte (Kalla) pratet sammen gjennom løpet, og vi ble enige om å bytte ski. Det var et smart valg. Vi hadde ikke dårlige ski før heller, men får du nytt materiale under skiene så får du det lille ekstra og bedre glid. Dette var en svensk genistrek. I dag var vi helt enkelt smartere, og det kjennes bra ut, sa Karlsson etter sin første verdenscupseier.

Systemsvikt

De norske løperne, trenere og støtteapparat var enige om ikke å bytte ski fredag kveld, og det mantraet sto fast gjennom lørdagen også.

Therese Johaug var mektig irritert over at hun ikke byttet og heller ikke ble forklart at hun skulle bytte.

-Det er en kollektiv svikt. Både fra min side og fra støtteapparatets side. Jeg har tatt dette med både trener og smøresjef. Men altså, vi er på lag her. Det er ikke slik at jeg legger skylden på Per og Pål. Jeg går på skiene selv også, sa Johaug etter at hun gikk til 2.-plass etter å ha ledet komfortabelt gjennom det meste av løpet.

Hun fortalte om en kjempedag og om at hun gikk godt på ski. Hun kjente at dette var dagen hennes.

– Det er kjedelig når du taper nesten halvminuttet på runden. Jeg burde ha byttet før sisterunden. Hadde jeg gjort det, så hadde jeg kanskje tatt dette.

Fikk beskjed

Johaug poengterte at hun ikke hadde øyne i nakken og mener at hun burde ha fått beskjed om å bytte før bror hennes Karsten sa til henne på Gratishaugen på vei inn til siste runde at Karlsson var bare 37 sekunder bak.

Jeg fikk høre av bror min inn på stadion før sisterunden at svenskene hadde byttet og at det var nede i 37 sekunder. Jeg fikk aldri noe råd om å bytte av noen andre. Det burde jeg ha fått etter som de tok nesten 25 sekunder på en runde. Jeg burde ha tenkt to hakk selv også etter den beskjeden fra bror min, men det er ikke så lett i kampens hete.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var sønderknust i etterkant. Kanskje gikk hun sitt aller siste verdenscuprenn i Holmenkollen. Hun angret på at hun ikke hadde byttet.

– Det var ganske åpenbart at det ikke var det riktige valget i dag, men vi har veldig god erfaring med at de avgjørelsene som vi tester fram sammen. I dag var det ikke jackpot, men i det lange løp har vi profilert veldig på det systemet vi har. Selv om det er kjipt her og nå, har det systemet gitt oss store fordeler i andre sammenhenger. Det var mange muligheter til kontrabeskjeder, men da de kom ikke så var det vel en grunn til det.

Landslagstrener Ole Morten Iversen erkjenner at det er enkelt å si i etterkant at det var dumt å ikke bytte ski.

– Vi holdt oss til planen og testingen vi gjorde på forhånd. I dag ble det antakelig ikke testet godt nok. Det er lov å finne ut selv at du kan bytte, men rådene var at det sannsynligvis ikke lønnet seg å bytte. Vi ser at det ble feil denne gangen, sa Iversen.

