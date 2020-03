Hovland slet seg til videre spill i PGA-turneringen i Orlando

ntbsport

Hovland viste tidvis bedre takter i andrerunden av Arnold Palmer Invitational i Orlando i Florida. Men tre birdier ble overskygget av at Hovland fikk bogey på hele fire hull. Likevel klarte 22-åringen til slutt cuten.

Selv med tre slag over par etter to runder, som var to slag unna cuten da nordmannen selv avsluttet sin runde, sikret Hovland til slutt videre spill etter hvert som flere og flere hadde en vanskelig dag på jobb.

– Det var ikke veldig bra spill i dag, men jeg klarte i hvert fall å kjempe hele veien, sa Hovland til Eurosport, da han trodde han var ett slag unna å klare cuten.

Men cuten la seg til slutt på 3 over par. Det gjør at Hovland er blant de 65 beste som er klare for videre spill i turneringen i Orlando. Det norske golfesset kan dermed fortsette å hevde seg i turneringen med flere store navn.

Åpnet med bogey

Spilleren fra Ekeberg gikk torsdagens åpningsrunde på 74 slag og to over par. Han innledet fredagens runde med å gjøre bogey på det første hullet. Plutselig var det blitt to slag fram til den forventede cuten.

Han fikk derimot en opptur med å ta birdie på de to lange par fem-hullene 4 og 6. Der hadde han også gode muligheter for eagle.

På hull 13 ble det imidlertid en ny bogey, til tross for at Hovland slo seg inn på greenen med et fint slag.

Eagle-sjanse

Hovland fikk det bedre til igjen på hull 16, et par fem-hull, og hadde en sjanse på en eagle. Det ble imidlertid med en birdie, og denne brakte Hovland til ett under par på dagens runde og ett over par totalt.

Nordmannen hadde muligheten for en ny birdie på hull 17, men putten var upresis. Ballen gikk i tillegg et stykke forbi hullet, og det ble en ny bom – og en ny bogey.

På det siste hullet gikk det ikke stort bedre. Ballen var først nær ved å havne i vannet, og Hovland fikk dagens fjerde bogey.

Det skulle likevel vise seg å holde etter at flere slet med spillet etter at Hovland hadde avsluttet sin runde.

