Kvitfjell har tatt virusgrep

Til tross for at flere store idrettsarrangement de siste ukene er blitt avlyst eller utsatt på grunn av frykt for koronaviruset, har arrangementskomiteen på Kvitfjell ikke vært engstelig for at helgens verdenscuprenn i alpint skulle lide samme skjebne.

– Vi har fulgt utviklingen nøye. Vår medisinske ledelse har vært i kontakt med kommunelege, Norges Skiforbund og Folkehelseinstituttet hele veien og handlet i tråd med deres råd, sier rådgiver i arrangementskomiteen Stein B. Olsen til NTB.

– Og slik som vårt arrangement er satt sammen så har vi ikke vært engstelige for at det ikke skulle bli noe av, sier han videre.

På Kvitfjell regner man med at mellom 5000 og 8000 mennesker tar turen i helgen. De fleste bor i området og kommer med egen bil.

Hamstret Antibac

Men arrangørene har tatt noen grep mot eventuell virussmitte, både overfor frivillige og utøvere. Blant annet har de oppjustert oppmerksomheten rundt håndhygiene.

– Vi har hamstret Antibac og hengt opp informasjon i området. Utøverne får også en egen korridor de kan gå ut etter rennet, dersom de ikke ønsker å gå gjennom publikumsområdet, sier Olsen.

Og dersom noen av de frivillige har følt seg dårlige har de selvsagt holdt seg hjemme. Til slutt kommer Olsen med en oppfordring til dem som har tenkt å ta turen til Kvitfjell.

– Dersom de føler seg dårlig og er i tvil, så oppfordrer vi dem til å se verdenscuprennet på TV.

Lørdag er det utfor i Kvitfjell, mens det er super-G søndag.

