Kollen-arrangørene skuffet og lei seg over at publikumsfesten er avlyst

– Først og fremst er vi utrolig lei oss for at vi sitter her i denne situasjonen, men vi har hatt en god dialog med myndighetene og forstår og respekterer avgjørelsen som er tatt. Nå må vi samle oss, rett og slett. Å gjennomføre de gode skirennene er vårt fokus framover, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen skifestival under en pressekonferanse.

Tidligere torsdag kveld opplyste Oslo kommune at de i samråd med nasjonale helsemyndigheter har besluttet å avlyse publikumsarrangementene i forbindelse med skirennene i helgen. Dermed vil skiarenaen være stengt for publikum.

Tøff uke

Sæterøy sier det har vært en tøff uke for arrangøren. Med fine forhold i Kollen og meldinger om fint vær, ville det blitt et flott arrangement.

Hvilke økonomiske tap arrangøren nå står overfor, er foreløpig ikke klart.

– Det totale bildet må vi begynne å titte på i morgen, forteller Sæterøy.

– Det er en økonomisk utfordring som kommer til å komme i etterkant av dette.

Kollen-direktøren sier videre at arrangøren fremdeles har behov for en god del av de 1100 frivillige som skulle bidra under Skifestivalen, men trolig ikke alle.

Rennene som planlagt

Helgens konkurranser i hopp, langrenn og kombinert blir gjennomført og tv-sendt som planlagt.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg i Skiforbundet sier at forbundet retter seg etter helsemyndighetenes beslutning, men at de syns det er trist at rennene går uten publikum.

– Vi må oppfordre publikum til å følge helsemyndighetenes vedtak og ikke oppsøke Holmenkollen denne helga, sier Berg.

