Ødegaard og Real Sociedad klar for cupfinale

ntbsport

La Liga-laget hadde med seg 2-1-ledelse fra hjemmekampen. San Sebastian-klubben, som slo ut Real Madrid i kvartfinalen, møter enten Granada eller Athletic Bilbao i finalen i Valencia 25. mai.

Ødegaard hadde en fot med i spillet da Real Sociedad tok ledelsen i det 41. minutt. Han spilte fram Adnan Januzaj, som fant høyreback Joseba Zaldua i fullt firsprang mot dødlinja. Med armen i været skled Mickael Malsa inn for å blokkere innlegget, og da ballen traff armen var det ingen tvil om straffesparket.

Mikel Oyarzabal la ballen på straffemerket og feide den i mål.

Inntil da hadde returkampen vært en relativt sjansefattig affære der gjestene hadde flest muligheter, men der Sergio Gonzáles hadde en stor mulighet for Mirandés med en nikk rett utenfor.

Tidlig i 2. omgang hadde Januzaj en kjempesjanse til å øke ledelsen og punktere spenningen. Han trakk innover i banen og fyrte løs, og ballen duppet i tverrliggeren.

Mirandés, som i tidligere runder har slått ut toppserielagene Celta, Sevilla og Villarreal, nektet å gi opp drømmen om en ny cupbombe. I det 51. minutt var det farlig foran Real Sociedad-keeper Alex Remiro da Jon Guridi kom til skudd etter et frispark. Igor Zubeldia ofret seg og blokkerte.

Real Sociedad festet etter hvert grepet og kontrollerte inn seieren som gir en etterlengtet finalebillett.

Da Ødegaard ble byttet ut rett før slutt, var saken allerede klar.

Innbytter Alexander Isak hadde ballen i mål på overtid, men svenskens scoring ble annullert for offside. Det spilte ingen rolle for Real Sociedad, som vant 3-1 sammenlagt og kan se fram til finale i Copa del Rey for første gang siden 1988.

Klubben vant turneringen i 1909 og 1987.

(©NTB)