Uefa nedsetter arbeidsgruppe for virustrusselen

Det kom fram under Det europeiske fotballforbundets kongress i Amsterdam tirsdag. Virustrusselen var et viktig tema under kongressen.

Alle seriekamper i de to øverste divisjonene i Sveits denne måneden er utsatt som følge av frykt for ytterligere spredning av viruset. Landets fotballpresident Dominique Blanc talte til kongressen om utfordringene sveitsisk fotball står overfor.

– Dette er en situasjon som kan ryste profesjonell fotball i dens grunnvoller. Om situasjonen vedvarer, vil vi ikke ha andre alternativer enn å be Uefa om økonomisk støtte, sa han.

Også i Italia er en rekke kamper utsatt på grunn av virusfrykt, og det skaper store problemer for gjennomføring av sesongen. Den må avsluttes innen 24. mai av hensyn til landslagets EM-forberedelser.

Kriseløsninger

Uefa er foreløpig ikke bekymret for gjennomføringen av EM-sluttspillet, som skal deles mellom 12 nasjoner og medfører utstrakt internasjonal reisevirksomhet for de involverte landslagene.

Imidlertid medga Uefa for første gang at forbundet ser på ulike kriseløsninger for gjennomføring av turneringen, men hva de består i holdes foreløpig internt. Håpet og planen er at turneringen skal gjennomføres akkurat som planlagt.

– Dere vet ikke hvor mange hensyn vi har å ta når vi arrangerer et stort mesterskap, sa Uefa-president Aleksander Ceferin på pressekonferansen etter kongressen.

– Det er blant annet generelle sikkerhetstiltak og faren for politisk ustabilitet. Ett av hensynene er viruset, og vi er opptatt av det og føler oss trygge på at vi kan håndtere det.

Denne uken er det 100 dager til avspark i EM-sluttspillet, og Ceferin ba de lokale arrangørene om ikke å fokusere på «mørke perspektiver».

– Det blir tid nok til det senere om det skulle vise seg nødvendig.

Antibac

Uefas generalsekretær Theodore Theodoridis pekte på at gjennomføringen av mesterligaen og europaligaen er i mer umiddelbar fare enn EM-sluttspillet.

Av de italienske lagene som har fått kamper utsatt av virusfrykt henger Juventus, Atalanta og Inter med i europacupenes cupspill.

– Inter har allerede fått to kamper utsatt, og de er med i den italienske cupen og europaligaen. Det gjør det nesten umulig å finne ledige datoer om vi ikke koordinerer med de nasjonale ligaene, sa Theodoridis, som under pressekonferansen gjorde et poeng av å vaske hendene med Antibac.

