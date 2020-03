ntbsport

– Vi har ikke fått noen rapporter om svartebørshandel hittil. Men vi er selvfølgelig veldig kritiske til om det skapes et eget marked utenfor det offisielle. Så er det jo ikke noe ukjent fenomen at det selges billetter på annenhåndsmarkedet i forbindelse med veldig populære kamper, sier fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

På finn.no ligger det ute en lang rekke forespørsler om kjøp av billetter til kampen. Tilbudene ligger i mange tilfeller godt over pålydende pris. Også i andre kanaler er billetter i spill. Kampen ble utsolgt (27.200 tilskuere kommer inn) kort etter at salget startet.

Pågang

Bjerketvedt mener at NFF «kunne solgt det dobbelte, minst 50.000 billetter» til Serbia-kampen. Skulle Norge slå serberne, venter finale i nasjonsligaen mot enten Israel eller Skottland tirsdagen etter. Også den spilles på Ullevaal. To norske triumfer betyr plass i EM til sommeren.

– Selv om det er bare fem dager mellom kamp én og to, så er vi ikke engstelig for at vi ikke blir utsolgt dersom det blir seier over Serbia. Det er mye som skal skje, men det fikser vi. Vi har lagt en god plan, sier Bjerketvedt.

Norge har ikke deltatt i et seniorsluttspill i herrefotball siden EM i 2000. Da ble laget slått ut i gruppefasen under Nils Johan Sembs ledelse. I åpningskampen slo Norge Spania 1-0 etter mål av Steffen Iversen.

