Manchester City vant ligacupen etter tvilsom corner

Dermed er Manchester City vinner av ligacupen for tredje år på rad.

City fikk sine to scoringer relativt enkelt. På den andre var det Rodri Hernandez som ganske enkelt fikk gå opp på en corner fra Ilkay Gündogan. Nyland var aldri i nærheten av å nå ballen.

– Det er litt enkle mål vi slipper inn. Rodri fikk ta rennefart og stange den inn, sa Nyland til Viasat.

Målet kom derimot på en corner Manchester-laget aldri skulle fått. Reprisen viste at Citys Ilkay Gündogan var sistemann på ballen. Selv om videodømming ble innført til ligacupens semifinaler og finale, benyttes ikke VAR på cornersituasjoner.

Flott City-angrep

Det var Sergio Agüero som ga City ledelsen i første omgang. Han scoret etter et flott angrep der Rodri Hernandez fra 16-meteren silkemykt sentret til Phil Foden. Fra like til høyre for mål headet han tilbake ut mot Agüero, som satte ballen i motsatt hjørne.

Fem minutter før pause fikk Aston Villa det som kunne blitt en viktig vitamininnsprøyting. Da John Stones ramlet fra en høy ball utnyttet Anwar El Ghazi situasjonen til det beste. Han slo et strøkent innlegg til Mbwana Samatta, som stupheadet ballen i mål.

Sterk Nyland

Ørjan Nyland var aldri i nærheten av å kunne hindre de to City-scoringene. Nordmannen hadde derimot flere gode involveringer. Han var også med i angrep på slutten.

– Jeg følte ikke jeg kom i gang i første omgang. Jeg synes alle hevet seg i 2. omgang, og det var kjekt å bidra litt. Vi holder plassen (i Premier League) hvis vi fortsetter slik, sa Nyland.

Keeperen fra Volda var skuffet, men likevel stolt etter kampen.

– Vi tapte 6-1 sist vi møtte dem. De slo akkurat Real Madrid 2-1, så det er et godt lag, sa han.

– Vi var fryktelige nærme på slutten med en heading Citys keeper slo i stolpen. Det var litt stang ut i dag, men vi skal være stolt av det vi har gjort.

Nyland har slitt benken i Premier League siden Pepe Reina ble hentet i januarvinduet, men han fikk spille finalen etter å ha storspilt i semifinalekampene mot Leicester.

