Michail Antonio sendte West Ham over streken

Mannskapet til David Moyes sto uten seier i Premier League siden 1. januar før et formsterkt Southampton gjestet London lørdag. Kun Liverpool og Manchester City hadde tatt flere poeng de ti siste kampene enn gjestene.

Men anført av en veldig god Michail Antonio tok hjemmelaget de tre viktige poengene. Men først var det nykommer Jarrod Bowen som fikk muligheten til å vise seg fram.

Bowen ble hentet fra Hull i januar og fikk muligheten fra start for første gang etter noen positive innhopp fra benken. 23-åringen takket for tilliten ved å lobbe ballen elegant over keeper etter kun et kvarter spill.

Gjestene hadde særdeles lite å by på offensivt, men på en overgang etter halvtimen straffet de West Ham knallhardt. James Ward-Prowse spilte fri Michael Obafemi, som med en god avslutning høyt i mål overlistet Lukasz Fabianski. Men siden var det én spiller det handlet om.

Formspiller Antonio serverte først Sébastien Haller. Franskmannen, som har vært gjennom en lang måltørke, endte til slutt opp med å slå keeper Alex McCarthy i duellen. Headingen spratt over streken til Hallers første scoring siden 4-0-seieren mot Bournemouth på årets første dag.

Ti minutter etter hvilen spilte Pablo Fornals, som også hadde en vakker målgivende på det første målet, fri Antontio. Han sprintet fra gjestenes forsvar og satte inn det avgjørende målet. Etter timen spilt fikk engelskmannen muligheten til å sette det fjerde, men da klarte han ikke å sette ballen mellom stengene.

Med tre viktige poeng klatret West Ham over streken.

I en annen kamp ble det målløst mellom Newcastle og Burnley. Hjemmelaget var nærmest seieren i en sjansefattig kamp, og begge lagene ligger fortsatt trygt plassert midt på tabellen.

