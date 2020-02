Takagi best første dag i sprint-VM, Bøkko og Njåtun et stykke bak

ntbsport

Takagi innledet med seier og banerekord på 500 meter med 37,51. Det var ett hundredels sekund bedre enn den gamle banerekorden til Jenny Wolf. Med 1.13,75 på den doble distansen smadret hun Jorien ter Mors ferske banerekord på 1.14,59.

Regjerende sprintverdensmester Nao Kodaira gikk inn til 37,53 på 500 meter og tok 2.-plassen to hundredels sekund bak lagvenninnen. Østerrikske Vanessa Herzog noterte også 37,53 og ble nummer tre.

Kodaira ble nummer åtte på 1000 meter og er nummer to sammenlagt etter to distanser.

Hege Bøkko og Ida Njåtun endte langt bak på den første 500-meteren Begge gikk seg derimot oppover på resultatlisten etter gode 1000-meterløp. De tok 16.- og 17.-plass på den distansen.

Bøkko og Njåtun gikk sammen på 1000 meter. Der skilte det bare et hundredels sekund mellom de to, 1.17,32 og 1.17,33. Bøkko er best av de to etter første dag takket være 39,17 på 500 meter. Njåtun hadde 39,58.

I sammendraget ligger de to norske løperne på 19.- og 20.-plass.

Hege Bøkko hadde ikke noen optimal åpning på sin 500 meter. Hun noterte 39,17 etter å ha åpnet med 11,04 de første 100 meterne. Tiden holdt til 19.-plass.

Ida Njåtun gikk inn til 39,58 etter en åpning på 11,15. Hun kom inn som reserve i det norske VM-laget etter nærmest å ha gitt seg for sesongen. Hun endte på 23.-plass.

Nederlandske Jutta Leerdam kom til VM som en outsider etter å ha tatt gullet på 1000-meteren under EM og VM enkeltdistanser. Hun noterte 38,30 på 500 meter og ble nummer 15. På den doble distansen tok hun 2.-plassen på 1.14,54.

