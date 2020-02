Stavanger med nytt tap og skade mot Vålerenga

ntbsport

Stavanger sikret seriemesterskapet allerede 2. februar, men med 2-3-tap borte mot Vålerenga tirsdag har laget tapt tre av fem kamper siden den gang. I tillegg fikk seriemesterens Greg Mauldin det som kan være en stygg kneskade i løpet av kampen.

Magnus Brekke Henriksen ble matchvinner for Vålerenga da han kranglet inn pucken med et snaut kvarter igjen av kampen. Stavanger rotet bort pucken rett foran eget mål, og Brekke Henriksen fikk pirket inn vinnermålet.

– Jeg bare slår den inn der, litt flaks, men sånn skal det være, sa matchvinneren til TV 2.

Vålerenga er dermed bare ett poeng bak Lillehammer på 3.-plass, med tre kamper igjen i grunnserien.

– Vi er med i kampen om tredjeplassen, den er viktig inn mot sluttspillet. I dag vant vi på en dag vi kanskje ikke var best, men sånn er idretten, sa Vålerenga-trener Roy Johansen.

Etter seriemesterskapet jakter Stavanger sin egen poengrekord fra 2012. Da fikk siddisene 112 poeng på 45 grunnseriekamper. Med tre kamper igjen kan laget maksimalt få 115 poeng etter tirsdagens tap.

Mål i overtall

Like før 1. periode var over kom kampens første scoring for Vålerenga i overtallsspill. Andreas Klavestad fikk en tominutter for hooking, og det dro hovedstadslaget nytte av.

Etter flere pasninger i Stavangers sone, gikk pucken veldig raskt mellom fire spillere i blått og havnet hos Tobias Lindström ute på venstrekanten. Den svensk-norske spilleren klinte til, og pucken suste i mål via Daniel Bøen Rokseth og mellom beina på målvakt.

– Stavanger har jo ikke noe å spille for, de har jo vunnet serien, men vi burde være mer på. Vi kriger jo om den tredjeplassen, sa Vålerengas Andreas Stene etter første periode.

Like etter 2. periode ble satt i gang, kom utligningen. Tommy Kristiansen kjempet seg fri med pucken nær vantet og sendte den inn til en åpen Dan Kissel foran mål som overlistet Vålerengas keeper.

Skade

Like etter utligningen gikk det skikkelig galt med Stavangers Greg Mauldin. Amerikaneren krasjet kne mot kne med Leo Johansen Holmrast og ble liggende på isen.

Stavanger-spilleren måtte hjelpes i garderoben med en skade som kan holde han ute av sluttspillet som begynner i starten av mars.

Halvveis ut i midtperioden ble det nok en kollisjon, men denne gang ble det ikke skade, men utvisning. Stavangers keeper Henrik Holm snudde seg da Jonas Oppøyen skøytet forbi, og Vålerenga-spilleren endte opp med å få tominutteren.

Det dro Stavanger nytte av da Tommy Kristiansen ga laget ledelsen i overtall, men rett før siste pause klinte Vålerengas Villiam Strøm inn utligningen helt oppe i krysset fra blålinjen.

Til slutt var det Brekke Henriksen som kunne avgjøre for Vålerenga, etter uoppmerksomt spill av Stavanger, som ikke får det til å stemme etter å ha sikret seriemesterskapet.

