Riiber skrev kombinerthistorie med ny verdenscupseier

Riiber har hatt en fenomenal vinter og kunne søndag innkassere nok en seier. Det medførte at han også har avgjort verdenscupen sammenlagt fire renn før slutt.

– Det er utrolig å få gjort dette her på hjemmebane i Trondheim. Jeg visste at det var en reell mulighet før vi dro hit, men jeg turte ikke å håpe på det før vi var ferdig med to konkurranser fordi Jørgen (Graabak) har vært nummer to i nesten alle renn, så han kunne finne på noe her, sa Riiber til NRK etter rennet.

Oslo-gutten har med unntak av to renn vunnet samtlige renn i inneværende sesong. I de rennene han ikke har vunnet, ble han nummer to.

Finske Hannu Manninen tok i velmaktsdagene tolv verdenscupseire i én og samme sesong. Nå har Riiber overgått den finske legenden.

– Jeg hadde sjansen i fjor, men klarte det ikke, og det er godt å gjøre det nå med noen renn igjen, uttalte Riiber om verdenscupseieren.

Firedobbelt norsk

22-åringen innledet dagen med en klar seier i hoppdelen i Granåsen søndag. Etter at han fikk opp et hopp på hele 137 meter fra lavere avsats enn flere av de andre, lå alt til rette for nok en Riiber-seier.

I langrennssporet var det ingen som klarte å tukte Heming-utøveren som gradvis økte luken til forfølgerne. Spennende ble det aldri, og Riiber kunne juble for nok en seier i Granåsen.

Jens Lurås Oftebro sikret 2.-plassen, mens Espen Bjørnstad ble nummer tre. Jørgen Graabak sikret firedobbelt norsk med sin 4.-plass.

Krog-skade?

Magnus Krog endte på 14.-plass. Ifølge NRK skal Krog ha falt, skadet armen og blitt fraktet til sykehus.

Lars Ivar Skårset ble nummer 16, mens Espen Andersen fulgte to plasser deretter. Andreas Skoglund måtte ta til takke med 33.-plass. Harald Johnas Riiber fullførte ikke langrennet.

Kommende søndag er det duket for renn i finske Lahti. Deretter går ferden til Holmenkollen før sesongen avsluttes i tyske Schonach i midten av mars.

