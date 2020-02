Johaug-knockout i Ski Tour, ny overlegen seier i Trondheim

ntbsport

– Jeg hadde en veldig god dag og rågode ski. Smørerne har gjort en kjempejobb hele veien. Det har vært fantastiske dager med et nytt konsept, sa Johaug til NRK.

Johaug vant fem av seks etapper i touren i Sverige og Norge. Søndag startet hun vel to og et halvt minutt foran nummer to og tre i sammendraget. Det var Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng.

– Johaug har aldri før vært bedre som skiløper, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn under TV-sendingen.

Løperne måtte ha klister under skiene i den klassiske konkurransen. Johaug sparte seg ikke og dro på allerede fra start inne på stadion i Granåsen. Forspranget hennes hadde økt mye bare etter fem-seks minutter i sporet.

Johaug var igjen i en helt egen klasse. Weng tok andreplassen foran Østberg i sammendraget etter et spurtoppgjør.

– Det har vært en lang tour. Jeg hørte ikke vekkerklokka på morgen i dag. Det var bra Maiken (Caspersen Falla) var på rommet. Hvis ikke kunne det være at jeg ikke hadde rukket starten, sa Weng til NRK.

– Jeg fikk noen glipptak mot slutten i siste bakken. Da mistet jeg stinget litt. Jeg er veldig fornøyd med tredjeplassen, sa Østberg til NRK.

Sto over

Lørdagens sprintvinner Maiken Caspersen Falla kom ikke til start søndag. Hun hoppet av touren for konsentrere seg om konkurranser senere i sesongen.

Johaug har hatt en strålende Ski Tour. Hun vant bakke-sprinten i Åre og klarte seg også godt i sprintrennet i Trondheim lørdag. Der ble hun slått ut i semifinalen.

Verdenscupen i langrenn forflytter seg til helgen til Lahti og Finland. 10 kilometer klassisk stil lørdag og stafett søndag venter jentene.

Johaug blir storfavoritt i den individuelle konkurransen.

