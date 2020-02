Ajer scoret igjen da Celtic snudde til seier

ntbsport

Mot Aberdeen så midtstopperen ut som en angrepsspiller da han scoret vinnermålet med et flott skudd fra skrå vinkel, men utligningsmålet mot Kilmarnock var en klassisk midtstopper-scoring.

Målet kom etter en corner som ble svingt inn på bakre stolpe. Der fikk Ajers midtstopperkollega Christopher Jullien tatt ned ballen og sendt den inn til nordmannen foran mål. Ajer gjorde ingen feil. Skuddet fra kort hold gikk via keeper og i mål.

Før Ajers scoring hadde bortelaget Kilmarnock noe overraskende tatt ledelsen. Eamonn Brophy scoret på straffesparket etter bare fem minutter av kampen.

Utligningen til Ajer satte fart på Celtics gutter. Fire minutter etter nordmannens scoring satte ligaens toppscorer Odsonne Édouard inn 2-1-ledelse for Celtic.

Den skotske serielederen kjørte over Kilmarnock resten av kampen og Leigh Griffiths kunne legge på til 3-1 etter 62 minutter, like etter at Kilmarnocks Alan Power hadde blitt utvist.

Med seieren rykker Celtic ytterligere fra rivalen Rangers på toppen av den skotske toppserien og leder med tolv poeng etter søndagens kamper. Rangers klarte bare 2-2 mot St. Johnstone tidligere på dagen, men har en kamp til gode.

