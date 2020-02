Ramsey matchvinner for Juventus da Ronaldo scoret igjen

ntbsport

Ronaldo fortsetter å pøse inn mål for Juventus og står nå med 14 mål på åtte kamper siden nyttår.

Lørdagens mål kom etter 39 minutter da Juan Cuadrado kom seg fri på kanten og slo inn hardt og lavt mot Ronaldo på bakre stolpe. Portugiseren var som vanlig treffsikker og ga Juventus ledelsen.

Etter en times spill scoret Aaron Ramsey det som til slutt ble vinnermålet. Waliseren scoret på sedvanlig vis da han fikk ballen på et dypt løp inn i boksen før han lekkert chippet ballen over keeper og i nettet.

SPAL reduserte ti minutter senere etter at de fikk straffespark i kjølvannet av at videodommerne hadde vært koblet inn. Kampens hoveddommer fikk riktignok ikke sjekket monitoren selv, men VAR-dommerne mente at Juventus-spiller Daniele Rugani hindret Simone Missiroli i boksen.

Andrea Petagna var sikker fra straffemerket, men SPAL klarte ikke å score flere mål. Ronaldo traff tverrliggeren etter 86 minutter, men 2-1 sto seg, og Juventus beholder tabelledelsen.

Serielederen har fire poengs forsprang ned til Lazio på 2.-plass. Hovedstadslaget møter Genoa i tidligkampen søndag.

(©NTB)