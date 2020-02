Norsk VM-sølv tross svak skyting: – Vi fortjente ikke noe mer

ntbsport

Norge åpnet med strafferunde på Vetle Sjåstad Christiansens åpningsetappe. Det ble begynnelsen på en stafett med mye svak skyting.

Alle de norske stafettløperne måtte bruke minst tre ekstraskudd, men totalkollaps fra Tysklands Benedikt Doll på sisterunden gjorde at Johannes Thingnes Bø kunne gå inn til sølv.

– Vi var avhengige av strafferunde foran oss, og den sjansen kom. Vi kunne vel ikke forvente at begge skulle ut i runde, så vi fortjente ikke noe mer enn sølv i dag, sa Thingnes Bø til NRK etter stafetten.

Frankrike vant gull med god margin etter god skyting gjennom hele stafetten. Norge hadde aldri en sjanse på seier.

– Vi bruker kollektivt litt for mye ekstraskudd alle sammen, og da blir det litt baki der, dessverre, sier Johannes Dale til NTB.

Strafferunde

På første skyting åpnet Christiansen riktignok sterkt og gikk inn til sin stående skyting i tet sammen med Tyskland, Italia og Frankrike. Der startet nedturen.

Med hele fire bom og strafferunde fullførte Christiansen etappen på sjetteplass, nesten 40 sekunder bak Tyskland og Frankrike.

– Det tror jeg er den verste følelsen som skiskytter, å gå strafferunde under en stafett, sa Christiansen til NRK.

Det var nesten samme oppskrift, men ikke fullt så dårlig resultat for Dale på annen etappe. Første skyting var feilfri, men Dale måtte bruke alle tre ekstraskuddene for å unngå strafferunde på sin annen skyting.

Avstanden opp til de to beste lagene ble hele 1.17 etter skytingen, men Dale gikk godt i sporet og fikk redusert avstanden til 1.04 da han vekslet med Tarjei Bø på 3.-plass.

Bø måtte bruke tre ekstraskudd totalt over to skytinger, men klarte likevel å holde følge med Tyskland og Frankrike i tet, samt ta et godt grep om 3.-plassen.

Doll-kollaps

I front fikk Tyskland en luke ned til Frankrike på over ti sekunder før siste etappe, men Frankrike overtok ledelsen etter første skyting ettersom Benedikt Doll måtte bruke alle tre ekstraskuddene sine.

Doll kollapset fullstendig på sisterunden og med fire bom og strafferunde på siste skyting fikk Johannes Thingnes Bø sjansen til å ta sølvet.

Thingnes Bø brukte bare ett ekstraskudd på siste skyting, og gikk ut på siste runde sammen med Doll og Tyskland.

Quentin Fillon Maillet gikk inn til gull for Frankrike, men Thingnes Bø var klart sterkere enn Doll og gikk inn til sølv for Norge.

Gullet lar vente på seg, men en siste sjans får de norske gutta i avslutningsrennet i Anterselva søndag. Da går de 15 kilometer fellesstart.

