Kombinert-Riiber overlegen i Trondheim – kan sette historisk rekord

Jørgen Graabak ble nummer to og sørget for dobbelt norsk.

Riiber ledet stort etter hopprennet og var aldri truet på langrennsdelen. Han gikk i ensom majestet de 10 kilometerne i Trondheim, der det snødde til dels mye.

Årets seier var den 12 i verdenscupen. Det er det samme antallet som han hadde forrige sesong.

– Det er bare jeg og Hannu Manninen som har 12 seirer i løpet av én sesong. Historien har vist at det har stoppet på 12, så vi får se hvordan det blir denne gangen, sa Riiber til NTB.

Allerede søndag kommer det en ny sjanse for Riiber.

Lørdag vant Riiber hopprennet, og så ble litt verre da det startet å snø

– Jeg var litt nervøs før start da snødrevet kom, men det ble greit til slutt, sa Riiber.

Sterk

Tolv seirer og to annenplasser er fasiten for Jarl Magnus Riiber i verdenscupen så langt sesongen. Det er seks renn igjen.

Allerede søndag kan han avgjøre verdenscupen sammenlagt.

– Det er ikke noe jeg tenker på. Jeg føler meg sterk per dags dato, og jeg bør klare å avgjøre den på de rennene som er igjen.

Trondheim er et sted der Riiber trives.

– Jeg har stortrivdes her i alle år, og jeg håper å fortsette med det. VM her om fem år er så absolutt et mål og kan bli et stort høydepunkt.

Graabak nummer to

Jørgen Graabak startet ett minutt og 30 sekunder bak Riiber i langrennet lørdag, men var i mål minuttet bak Riiber. Det holdt til 2.-plass.

– Jeg er kjempegodt fornøyd. Det var et veldig, veldig godt løp for min del, sa Graabak.

Magnus Krog fulgte opp med 4.-plass. Det var hans beste resultat denne sesongen. Krog falt stygt under hopprennet i kombinert-NM i november. Espen Bjørnstad ble nummer sju og Jens Lurås Oftebro nummer åtte i Granåsen.

