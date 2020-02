ntbsport

Det er avisen Los Angeles Times som melder dette etter å ha fått tilgang på hittil ukjent informasjon.

For snaut fem år siden fløy piloten inn et område med tåke. Dette skjedde etter at flygeledere hadde lagt ned forbud mot å ta seg inn der.

Sikten var kraftig nedsatt i området da piloten fløy helikopteret inn i et avsperret luftrom. Etter hendelsen måtte piloten gjennom et program i regi luftfartsmyndighetene.

Piloten mistet livet i ulykken som inntraff i slutten av januar i år.

(©NTB)