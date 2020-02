Bandykvinnene sikret norsk VM-bronse med storseier over Finland

ntbsport

Stillingen var 5-1 ved pause. De norske jentene var i humør i førsteomgangen da alt ble avgjort på Frogner stadion, der det blåste og isen var myk.

Etter scoringsrushet før pause, var det lett for Norge å styre inn til seier.

– Nå ligger champagnen klar. Nå kan jeg gå på vannet, sa trener Arild Aamodt til NTB etter bronsen.

– 1. omgangen var topp. I den andre omgangen var det mye tyngre, men alt stemte i 1. omgang. Vi satt sjansene og gjorde alt vi skulle, fortsatte treneren.

To mål

17 år gamle Laura Follesø ble finalens store spiller med to mål og godt spill.

– Det var veldig gøy. Perfekt ramme med masse folk og bra spill. Nå skal det bli full ståhei på banketten. Alle er megagira, sa Follesø til NTB.

Fem spillere scoret mål for Norge lørdag. I tillegg reddet Mathilde Hveding Langmo straffe på 3-1 til Norge, og like etter satte Follesø inn 4-1. En skikkelig kalddusj for finnene.

– Den situasjonen var matchvinnende, sa Aamodt.

Slo tilbake

Norge slo Finland også i gruppespillet. Da vant de 2-1. I den siste gruppespillskampen ble det 1-11 for Sverige, mens det i semifinalen ble 0-4-tap for Russland. Aamodt var fornøyd med at spillerne klarte å omstille til finalen.

– VM er en berg og dalbane. Jeg er stolt av jentene, som klarte å snu om etter to tunge kampene. Nå skal vi klare å ta igjen russerne og svenskene.

I finalen var Sverige sterkest og vant 3-1 over Russland. Matilda Plan ble den store helten med to mål. Hun er forøvrig også på aldersbestemte landslag i fotball og spiller på toppnivå i Sverige. Gullet var Sveriges niende.

(©NTB)