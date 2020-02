Leknessund beste nordmann på tøff Volta ao Algarve-etappe, Kristoff 20 minutter bak

ntbsport

Over 20 minutter etter at Evenepoel hadde jublet for seier slet Kristoff seg i mål sammen med et par av rytterne fra det norske Uno-X-laget som deltar i rittet.

Kristoff kunne glede seg over at UAE-lagkamerat og hjemmefavoritt Rui Costa tok 4.-plassen på etappen og klatret til 3.-plass i sammendraget.

Etappen ble avsluttet med en 7,5 kilometer lang stigning som skilte mye. Også tidligere på etappen var det kupert terreng som sprengte feltet. Tre av Uno-X-rytterne hang med lenge, men den siste stigningen ble for tøff også for dem.

Best av de norske var Andreas Leknessund, som kom i mål til 27.-plass og var 2.01 minutt etter vinneren. Torjus Sleen ble nummer 34 og Markus Hoelgaard 48.

Evenepoel fra QuickStep-lag vant foran Maximilian Schachmann og Dan Martin.

Volta ao Algarve fortsetter fredag og avsluttes søndag.

