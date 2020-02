Bolsjunov slo tilbake og vant langetappen i skitouren

ntbsport

Russeren viste muskler og parkerte de norske på torsdagens etappe. Til slutt skilte det 51,4 sekunder mellom Bolsjunov og toer Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg var litt kynisk opp mot toppen. Jeg kjente at det ikke gikk raskt og forsøkte samtidig å holde litt igjen for å ha igjen krefter mot slutten. Det ser vanskelig ut å slå Bolsjunov. Jeg så at Sjur forsøkte og det var kjipt, sa Klæbo til NRK.

Emil lversen har vært en skygge av seg selv denne sesongen, men tok en oppløftende tredjeplass etter å ha tapt spurten mot Klæbo.

– Jeg skyldte bygda dette, men jeg skulle gjerne slått Klæbo, sa Iversen som er født og oppvokst i Meråker.

Pål Golberg som ledet i sammendraget før etappen hadde 23 sekunder til gode på Bolsjunov og var 42 sekunder foran Røthe. Men med seieren overtok russeren ledelsen i sammendraget med to etapper igjen. Sjur Røthe på annenplassen er over minuttet bak.

Avgjort

– Det gikk bra lenge, men så gikk det fort opp mot bonus-sekundene. Jeg forsøkte å holde følge med Klæbo, men fikk det tøft. Touren er jo avgjort, men det er plasser å kjempe om bak også, sa Golberg som var 1.18 minutter bak vinneren i mål.

Det var lite dramatikk på mennenes løp innledningsvis bortsett fra at Bolsjunov brakk staven i motvinden opp til runding. Han fikk umiddelbart en ny av lagkamerat Denis Spitsov, men det tok litt tid før russernes sterkeste kort fikk en ny som passet bedre.

– Oppover gjaldt det å holde utstyret i orden og bruke minst mulig krefter for å slå tilbake mot slutten på vei tilbake. Stallordren var at vi ikke skulle dra i stykker feltet for å få med konkurrenter, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Det ble litt friere tøyler etter runding og tredjemann i sammendraget Sjur Røthe benyttet anledningen til å stikke ifra fra front. Han fikk derimot med seg Bolsjunov og Simen Hegstad Krüger. Sammenlagtleder Pål Golberg fikk derimot problemer og måtte slippe noen sekunder. Det ble til over minuttet til slutt.

Utrolig glid

Krüger måtte slippe da den sterke russeren satte fart i de flate partiene. Også Røthe fikk problemer med å holde Bolsjunovs tempo. Russeren hadde en utrolig glid på skiene inn mot mål. Røthe ble slått med over 52 sekunder fra toppen og ned.

Etappen skulle egentlig gått fra Storlien i Sverige til Meråker og vært på 38 kilometer. På grunn av rufsete vær på fjellet ble dette endret til 34 kilometer med start og mål i Meråker. Først gikk de en 2,5 kilometer inne på Grova skistadion før turen gikk helt opp på snaufjellet. Der gikk de en sløyfe før man snudde og gikk til tilbake til Meråker. Etappen ble avsluttet med en ny 2,5 kilometer inne på skistadion.

