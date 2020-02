Solskjær: – Usikkert om Rashford spiller igjen denne sesongen

ntbsport

Solskjær møtte mediene dagen før europaligakampen borte mot Brugge og fikk spørsmål om Rashford. Spissen er savnet i Manchester United-laget.

– Jeg håper han spiller igjen denne sesongen, men det kan bli små marginer som avgjør om han rekker det. Forhåpentligvis når vi langt i europaligaen og forlenger sesongen på den måten, sa Solskjær ifølge Manchester Evening News.

– Skaden hans er slik at han trenger tid for å bli bra. Jeg er ikke lege. Jeg håpet at han skulle bli frisk raskere, men det ser ut som han trenger iallfall et par måneder til.

Rashford har vært ute siden januar med et tretthetsbrudd i ryggen.

– Han var til en undersøkelse, og den avslørte at det er mer alvorlig enn vi hadde håpet og trodd. Han følte seg bra noen dager tidligere. Jeg visste ikke at det ville ta så lang tid, men han vil være sterkere enn før når han er frisk, så det er viktig at vi ikke forhaster oss, sa Solskjær.

Nylig sa United-manageren at han ventet Paul Pogba tilbake i trening med det første, men onsdag kom en kontrabeskjed.

– Han er ikke i nærheten av klar for det, sa Solskjær om franskmannen.

Skrøt av Haaland

Solskjær pleier å avslå å kommentere andre lags spillere, men onsdag gjorde han et unntak for Erling Braut Haaland. Hele det fotballinteresserte Europa snakker om jærbuen etter hans målrush for Borussia Dortmund.

– Vanligvis kommenterer jeg ikke slike spørsmål, men siden jeg har hatt Erling i mitt lag (Molde) så kan jeg si at jeg er henrykt på hans vegne. Han er en flott gutt som jeg ønsker alt det beste, og han har hatt en fantastisk start for Dortmund. For Norges del er det glimrende at vi igjen har en spiss som scorer mål, sa Solskjær.

United var med i kampen om Haaland i overgangsvinduet, men nådde ikke opp.

Tøft program

Torsdagens kamp mot Brugge kom i bakgrunnen på pressekonferansen, men Solskjær var tilbakeholdende med å besvare spørsmål om hvilket lag han vil sende på banen, og spesielt hvorvidt Odion Ighalo vil bli brukt fra start.

– Det harde kampprogrammet vil få stor betydning for laguttaket. Fra mandag (borteseieren mot Chelsea) har vi sju kamper på 21 dager, og jeg må balansere belastning mot kontinuitet, sa Solskjær.

