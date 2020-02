Skiskyting: Tittelforsvarerne får fornyet tillit på VM-parstafetten

ntbsport

Der skal duoen forsøke å kopiere VM-gullet de tok i Östersund i fjor. Da gikk ankermann Thingnes Bø Norge inn til gull foran Italia og Sverige etter en svært spennende stafett.

Thingnes Bø har vært Norges ledende skiskytter de siste årene og var et åpenbart valg til parstafetten i Anterselva. Ettersom stryningen selv ønsket å gå distansen, var valget åpenbart.

Han sparte seg på siste runde under onsdagens normaldistanse.

– Jeg visste jeg ikke ville ta igjen Fourcade. Da tenkte jeg at det var bedre å slappe av for å være bedre stilt til i morgen. Jeg slapp å gå helt i kjelleren, sier Bø som gleder seg til morgendagen.

– Det er en morsom distanse for oss utøver. Du blir ikke så sliten

På kvinnesiden har Marte Olsbu Røiseland fått tillit etter et fantastisk VM så langt. Froland-løperen har vunnet to gull- og to bronsemedaljer i løpet av VMs fire første øvelser.

Før mesterskapet kunne Tiril Eckhoff se ut som Norges sterkeste kort på kvinnesiden, men hun har ikke fått det til å stemme helt i årets VM.

Parstafetten var fersk på VM-programmet i fjor og ble en umiddelbar publikumssuksess. Det ligger an til en svært spennende konkurranse også i år. Hjemmehåpene fra Italia kan fort bli Norges sterkeste utfordrer torsdag ettermiddag.

